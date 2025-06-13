Бергс третий раз в сезоне и карьере вышел в полуфинал ATP
Зизу Бергс пробился в полуфинал турнира в Хертогенбоше.
В четвертьфинале бельгиец в двух сетах обыграл эстонца Марка Лаяла (7:6, 7:6). Для него это третий выход в полуфинал в 2025-м. Ранее он добирался до этой отметки на турнирах в Окленде и Марселе.
До начала сезона у Бергса не было ни одного полуфинала на уровне ATP, он не поднимался выше четвертьфинальной стадии.
В следующем матче Зизу Бергс сыграет с Рейлли Опелкой.
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