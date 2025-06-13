Шнайдер проиграла 6 последних матчей против соперниц из топ-10

Диана Шнайдер проиграла восьмой ракетке мира Мэдисон Киз в 1/4 финала в Лондоне.

12-я ракетка мира уступила со счетом 6:2, 3:6, 4:6.

Баланс россиянки против соперниц из топ-10 – 1:8. Она проиграла все шесть последних матчей: помимо Мэдисон Киз, с августа 2024-го Шнайдер уступила Джессике Пегуле (дважды), Циньвэнь Чжэн, Иге Швентек и Жасмин Паолини.

Единственная победа россиянки была в августе прошлого года – на тысячнике в Торонто обыграла вторую ракетку мира Коко Гауфф (6:4, 6:1).