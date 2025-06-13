Киз пятый раз в карьере вышла в полуфинал на траве
Восьмая ракетка мира Мэдисон Киз сыграет в полуфинале турнира в Лондоне.
Американка победила Диану Шнайдер со счетом 2:6, 6:3, 6:4.
30-летняя Киз пятый раз в карьере вышла в полуфинал на траве. Для нее это также четвертый полуфинал в сезоне и первый полуфинал с марта.
Дальше американка поборется с Еленой Рыбакиной или Татьяной Марией.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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