Восьмая ракетка мира Мэдисон Киз сыграет в полуфинале турнира в Лондоне.

Американка победила Диану Шнайдер со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

30-летняя Киз пятый раз в карьере вышла в полуфинал на траве. Для нее это также четвертый полуфинал в сезоне и первый полуфинал с марта.

Дальше американка поборется с Еленой Рыбакиной или Татьяной Марией.