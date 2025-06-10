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Маррей на открытии корта в Queen’s Club, названного в его честь: «Сейчас я играю просто ужасно, так что извините за то, что вы увидите»

В Queen’s Club прошло открытие Арены Энди Маррея.

Фото: Gettyimages.ru/Kate Green

Британец пять раз становился чемпионом на этих кортах в одиночке и один раз – в паре.

«Это замечательно. Я скучал по этому месту. Я впервые за долгое время не играю во время травяного сезона, но у меня сейчас новая жизнь и я наслаждаюсь своим отсутствием в спорте.

Это здорово – и на этом турнире, и на этом корте происходили важные моменты моей жизни. Здесь я впервые выиграл матч основного тура.

Для меня это самый успешный турнир. Мне всегда нравилось сюда возвращаться в начале британского лета. Я очень горжусь своими результатами, которых здесь достиг. Я очень благодарен тем, кто решил назвать этот стадион именно так», – сказал Маррей.

Британец также сыграл на открытии с Лорой Робсон, директором турнира: «Сейчас я играю просто ужасно, так что извините за то, что вы увидите – но я все же попробую».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт LTA
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