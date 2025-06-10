Энди Маррей: «Сложно справиться с поражением в шахматы от пятилетнего сына, когда в середине игры он просит подтереть задницу. Это унижает мой интеллект»

Энди Маррей рассказал, что проиграл в шахматы пятилетнему сыну.

«Мой пятилетний сын сильно увлекся шахматами, и я очень люблю с ним играть. На самом деле, я не очень хороший шахматист, но у меня вполне аналитический склад ума, поэтому мне нравится играть, смотреть, как он учится.

Сложно справиться с поражением от пятилетнего ребенка, когда в середине игры он просит прийти и подтереть ему задницу – он идет в туалет, а потом возвращается и обыгрывает меня в шахматы. Это унижает мой интеллект».