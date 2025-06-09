Захарова в матче с Векич впервые обыграла соперницу из топ-50 и дебютирует в топ-100

111-я ракетка мира Анастасия Захарова вышла во второй круг в Queen’s Club.

Она обыграла 21-ю ракетку мира Донну Векич – 6:3, 6:3.

23-летняя россиянка впервые победила соперницу топ-50 (при семи поражениях). До этого самой высокорейтинговой соперницей, которую она обыгрывала, была №64 Юлия Путинцева .

За счет этого результата Захарова дебютирует в топ-100. В живом рейтинге она занимает 90-ю позицию.

Во втором круге пятисотника в Лондоне россиянка сыграет с Мэдисон Киз .