Захарова в матче с Векич впервые обыграла соперницу из топ-50 и дебютирует в топ-100
111-я ракетка мира Анастасия Захарова вышла во второй круг в Queen’s Club.
Она обыграла 21-ю ракетку мира Донну Векич – 6:3, 6:3.
23-летняя россиянка впервые победила соперницу топ-50 (при семи поражениях). До этого самой высокорейтинговой соперницей, которую она обыгрывала, была №64 Юлия Путинцева.
За счет этого результата Захарова дебютирует в топ-100. В живом рейтинге она занимает 90-ю позицию.
Во втором круге пятисотника в Лондоне россиянка сыграет с Мэдисон Киз.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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