Сегодня исполняется 43 года Надежде Петровой

Сегодня, 8 июня, день рождения экс-третьей ракетки мира Надежды Петровой.

У россиянки 13 одиночных и 24 парных титулов WTA. На «Больших шлемах» Петрова дважды выходила в полуфинал в одиночке – на «Ролан Гаррос» в 2003-м и 2005-м. На остальных турнирах «Большого шлема» она доходила до четвертьфинала. В 2007-м в составе сборной она стала чемпионкой Кубка Федерации.

Петрова также играла в двух парных финалах «Большого шлема» – на US Open-2010 (с Лизел Хубер) и «Ролан Гаррос»-2012 (с Марией Кириленко). Россиянка – чемпионка итогового турнира в паре 2004 года (вместе с Меган Шонесси) и 2012 года (вместе с Марией Кириленко). Она также стала бронзовой медалисткой Олимпиады-2012 в Лондоне (также в паре с Кириленко).

Наивысшая позиция Петровой в одиночном и парном ретингах – третья строчка. Она провела последний матч в 2014-м, а официально завершила карьеру в январе 2017-го.