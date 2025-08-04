Осака о том, почему подача – ее главное оружие: «Я просто выросла в эпоху Серены. Она могла проигрывать 0:40 и сделать четыре эйса подряд»

Наоми Осака объяснила, почему подача остается ее главным оружием.

Ранее четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» разгромила Анастасию Севастову со счетом 6:1, 6:0 в матче четвертого круга турнира в Монреале.

– Даже после перерыва ты не теряешь первую подачу. Она по‑прежнему твое главное оружие. Почему так?

– Не знаю. Думаю, я просто выросла в эпоху Серены Уильямс . Помню, как она могла проигрывать 0:40 и потом выдать четыре эйса подряд. Я до сих пор иногда думаю об этом, когда играю.

Также я чувствую, что это не обязательно должен быть эйс – главное хорошо подать, а дальше посмотреть, что произойдет. Потому что я все еще считаю себя одной из лучших теннисисток мира, когда играю с задней линии, – сказала Осака на пресс-конференции.

