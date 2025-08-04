Рублев о том, что был в двух очках от поражения в матче с Давидовичем-Фокина: «Думал, что проиграю 6:7, 4:6»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Алехандро Давидовичем-Фокина.

Испанец снялся при счете 7:6(3), 6:7(2), 0:3 в матче 1/8 финала «Мастерса» в Торонто.

– Матч был тяжелый. Думаю, мы играли на хорошем уровне. Опять непростые условия – ветер сильно мешал. Он сыграл очень хорошо.

Конечно, не так я хотел выиграть этот матч. Но, как я уже говорил, мы провели на корте два с половиной часа, и для меня этого было вполне достаточно (улыбается). Если бы продолжали, могли бы и три часа сыграть. Я предпочитаю два с половиной – на сегодня этого более чем достаточно. Так что да, хочу отдохнуть, восстановиться и быть готовым к следующей игре.

– Ты был всего в двух очках от поражения (во втором сете при счете 4:5 (0:30) на подаче Рублева – Спортс’’). Как удалось сохранить спокойствие?

– Честно, не знаю. В тот момент я думал, что счет будет 7:6, 6:4 в его пользу. Я сказал себе: «Ладно, попробую выиграть хотя бы одно очко». И выиграл его.

Потом, помню, было 15:30 – сложное очко для меня, потому что я сыграл очень агрессивно, даже больше, чем обычно, и завершил розыгрыш у сетки. Обычно в таких розыгрышах я промахивался, но в этот раз удар получился очень хорошим, почти идеальным. Это добавило немного уверенности – если в таком важном моменте я смог сыграть так здорово, то при счете 30:30 уже чувствовал себя лучше. Затем, кажется, я сделал подачу, уже точно не помню, и выиграл гейм, – сказал Рублев на пресс-конференции.

Рублев вылез из пропасти, Шелтон наехал из-за жеста. Главное с канадского «Мастерса»