200-я ракетка мира Роша выиграл второй пятисетовик подряд и вышел на Бублика
Энрике Роша на «Ролан Гаррос» ушел с 0:2 по сетам против Якуба Меньшика.
Он обыграл 19-ю ракетку мира 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3 и вышел в третий круг.
21-летний португалец впервые играет в основе турнира «Большого шлема» и одержал вторую победу в пяти сетах. В первом круге Роша прошел Николоза Басилашвили – 7:6(0), 2:6, 7:6(9), 2:6, 6:2.
Роша второй раз обыграл соперника из топ-20 (также №9 Каспера Рууда на Кубке Дэвиса-2024).
Дальше он поборется с Александром Бубликом, который сегодня также отыгрался с 0:2 по сетам.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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