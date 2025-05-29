200-я ракетка мира Роша выиграл второй пятисетовик подряд и вышел на Бублика

Энрике Роша на «Ролан Гаррос» ушел с 0:2 по сетам против Якуба Меньшика.

Он обыграл 19-ю ракетку мира 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3 и вышел в третий круг.

21-летний португалец впервые играет в основе турнира «Большого шлема» и одержал вторую победу в пяти сетах. В первом круге Роша прошел Николоза Басилашвили – 7:6(0), 2:6, 7:6(9), 2:6, 6:2.

Роша второй раз обыграл соперника из топ-20 (также №9 Каспера Рууда на Кубке Дэвиса-2024).

Дальше он поборется с Александром Бубликом, который сегодня также отыгрался с 0:2 по сетам.