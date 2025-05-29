Хачанов обошел Медведева и догнал Рублева по количеству побед в пятисетовых матчах

Карен Хачанов во втором круге «Ролан Гаррос» выиграл 10-й пятисетовик в карьере.

Он победил Себастьяна Офнера со счетом 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.

Хачанов догнал Андрея Рублева и делит с ним лидерство среди действующих российских теннисистов. Его баланс побед и поражений теперь 10:11, а у Рублева – 10:9.

При этом Даниил Медведев за карьеру выиграл 9 из 20 пятисетовых матчей.