Хачанов обошел Медведева и догнал Рублева по количеству побед в пятисетовых матчах
Карен Хачанов во втором круге «Ролан Гаррос» выиграл 10-й пятисетовик в карьере.
Он победил Себастьяна Офнера со счетом 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.
Хачанов догнал Андрея Рублева и делит с ним лидерство среди действующих российских теннисистов. Его баланс побед и поражений теперь 10:11, а у Рублева – 10:9.
При этом Даниил Медведев за карьеру выиграл 9 из 20 пятисетовых матчей.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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