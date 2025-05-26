Бадоса о победе над Осакой в 1-м круге РГ: «После первого сета посмотрела на плашку со следом Надаля и подумала: давай, Паула, ты должна сражаться, как он»

Паула Бадоса рассказала, как ей помогла плашка со следом Рафаэля Надаля.

Вчера ее установили на Корте Филиппа Шатрие во время церемонии прощания с испанцем.

Сегодня Бадоса обыграла на этом корте в первом круге Наоми Осаку – 6:7(1), 6:1, 6:4

«Когда я проиграла первый сет, я первым делом посмотрела сюда (указывает на плашку со следом Рафаэля Надаля) – чтобы вдохновиться Рафой. Я подумала: «Давай, Паула, ты должна сражаться, как он».

Спасибо, Рафа. Мы очень по тебе скучаем», – сказала испанка в интервью на корте.

Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво