Вероника Кудерметова о «Ролан Гаррос»: «Никаких ожиданий, а требование от себя – только выполнять то, что мы запланировали перед матчем»
Она обыграла Викторию Томову (7:5, 6:1) и впервые с 2022-го вышла во второй круг этого «Большого шлема».
– В первом сете вам пришлось отыгрывать сетбол, хотя вы вели 4:1. Что там случилось?
– Случился теннис (смеется). Начала хорошо, уверенно, но потом захотела играть чуть агрессивнее, решительнее – отошла от плана, появилось волнение, фрустрация. Вылетела из игры на какой-то период. Но смогла вернуться – рада этому.
– Пройти первый круг – уже лучше результат для вас, чем в прошлом году.
– Да, но я стараюсь сейчас спокойнее к этому относиться. Стараюсь не слишком много от себя требовать, просто делаю максимум того, что наработала, а результат сам придет. Никаких ожиданий, а требование от себя – только выполнять то, что мы запланировали перед матчем, – рассказала Кудерметова корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильев.