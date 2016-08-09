Вероника Кудерметова оценила свое выступление на старте «Ролан Гаррос».

Она обыграла Викторию Томову (7:5, 6:1) и впервые с 2022-го вышла во второй круг этого «Большого шлема».

– В первом сете вам пришлось отыгрывать сетбол, хотя вы вели 4:1. Что там случилось?

– Случился теннис (смеется) . Начала хорошо, уверенно, но потом захотела играть чуть агрессивнее, решительнее – отошла от плана, появилось волнение, фрустрация. Вылетела из игры на какой-то период. Но смогла вернуться – рада этому.

– Пройти первый круг – уже лучше результат для вас, чем в прошлом году.

– Да, но я стараюсь сейчас спокойнее к этому относиться. Стараюсь не слишком много от себя требовать, просто делаю максимум того, что наработала, а результат сам придет. Никаких ожиданий, а требование от себя – только выполнять то, что мы запланировали перед матчем, – рассказала Кудерметова корреспонденту Спортса ’’ Андрею Васильев.