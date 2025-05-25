Рахимова вылетела в первом круге «Ролан Гаррос», взяв у Соболенко гейм
Камилла Рахимова вылетела в первом круге «Ролан Гаррос».
Россиянка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко – 1:6, 0:6. Белоруска повела в личных встречах 3:0.
Рахимова пятый раз в карьере отдала сет с баранкой и второй раз проиграла матч, взяв только гейм. Ее баланс против соперниц из топ-10 стал 0:7.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости