Рахимова вылетела в первом круге «Ролан Гаррос», взяв у Соболенко гейм

Камилла Рахимова вылетела в первом круге «Ролан Гаррос».

Россиянка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко – 1:6, 0:6. Белоруска повела в личных встречах 3:0.

Рахимова пятый раз в карьере отдала сет с баранкой и второй раз проиграла матч, взяв только гейм. Ее баланс против соперниц из топ-10 стал 0:7.