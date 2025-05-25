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Радукану о том, что откладывала операции на запястьях: «Люди говорили, что надо просто терпеть и работать – но я могла бы сэкономить 8-12 месяцев»

Эмма Радукану рассказала, почему откладывала операцию на запястьях.

Напомним, весной 2023-го британка перенесла три операции на обоих запястьях.

– У меня были проблемы с запястьями семь месяцев, прежде чем я сделал операцию. Я продолжала терпеть и работать – потому что люди говорили, что я недостаточно стойкая, что мне надо просто терпеть и работать, ведь это нормально, что я устала, я же тренируюсь. В это же время я понимала, что чувствую боль и что это что-то большее, чем просто дискомфорт.

Жаль, что я не прислушалась к себе раньше. Наверное, я могла бы сэкономить 8-12 месяцев, во время которых я испытывала трудности. Теперь я могу извлечь из этого урок – сейчас я уже лучше понимаю, какую боль можно терпеть, а какую нужно воспринимать всерьез.

– Когда вы говорите, что люди говорили вам, что вы недостаточно стойкая – вы имеете в виду ваше окружение?

– Да.

Но я думаю, я научилась на собственном примере – тогда мне было только 19, и я слышала эти слова и хотела продолжать идти вперед. Я хотела работать изо всех сил, хотела прибавлять. А сейчас я понимаю, как поступить правильно, потому что три операции многому меня научили, – поделилась британка на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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