Андрей Рублев: «Сегодня я играл новыми ракетками. Не спрашивайте почему. Иногда у меня нет объяснений»
Он обыграл итальянца 6:1, 3:6, 6:3 и вышел в полуфинал пятисотника в Гамбурге.
– Я рад быть в полуфинале. Мне нужны были такие матчи. Когда приходится упорно бороться, преодолевать, когда не чувствуешь игру, но все равно каким-то образом побеждаешь. Сегодня получилось сыграть намного лучше. Еще один матч, который много для меня значит. Мне не хватало таких матчей, они мне очень нужны. И я рад вернуться в полуфинал.
– В нервные моменты вы часто смотрите на своего тренера Фернандо Висенте. Что он вам говорит? Чем вам помогает его присутствие?
– Это моя слабость, моя проблема (улыбается). Я знаю, что внутри он очень напряжен, но внешне он очень спокоен и делает все возможное. Все в порядке, дело во мне. Фернандо ни при чем.
– Еще мы заметили, что на этой неделе у вас струны не такого цвета, как в Риме. Это так? Вы что-то поменяли на этой неделе?
– Я много что поменял: ракетки, струны. Сегодня я играл новыми ракетками.
– Почему?
– Не знаю (улыбается). Не спрашивайте. Иногда у меня нет объяснений.
– Вам комфортно?
– Да, комфортно, – со смехом сказал Рублев в интервью на корте.