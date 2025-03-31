Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли первый титул тысячника в паре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного тысячника в Майами.

В финале россиянки обыграли Мию Като и Кристину Букшу.

Это первый парный титул категории WTA 1000 для Андреевой и Шнайдер и второй в карьере: в начале января они выиграли WTA 500 в Брисбене. В прошлом сезоне они стали серебряными призерками в паре на Олимпиаде в Париже.

За победу Андреева и Шнайдер заработали 457 150 долларов.