Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли первый титул тысячника в паре
Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного тысячника в Майами.
В финале россиянки обыграли Мию Като и Кристину Букшу.
Это первый парный титул категории WTA 1000 для Андреевой и Шнайдер и второй в карьере: в начале января они выиграли WTA 500 в Брисбене. В прошлом сезоне они стали серебряными призерками в паре на Олимпиаде в Париже.
За победу Андреева и Шнайдер заработали 457 150 долларов.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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