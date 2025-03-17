Дрэйпер одержал самую быструю победу в финале Индиан-Уэллс с 2004-го
Джек Дрэйпер выиграл самый короткий финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс за 21 год.
Британец в финале за 70 минут обыграл Хольгера Руне – 6:2, 6:2. Это самая быстрая победа в финале этого турнира с 2004-го – тогда Роджер Федерер взял титул, обыграв Тима Хенмана за 67 минут (6:3, 6:3).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
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