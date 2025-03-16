Руне и Дрэйпер – третья пара финалистов «Мастерса» в Индиан-Уэллс не из топ-10 с 1990 года

Хольгер Руне и Джек Дрэйпер разыграют титул «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Это третий случай с 1990 года, когда финалистами этого турнира стали игроки, не входящие в топ-10.

Первые два подобных финала провели Андрей Чесноков и Майкл Чанг в 1992-м и Кэмерон Норри и Николоз Басилашвили в 2021-м.