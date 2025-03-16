Руне и Дрэйпер – третья пара финалистов «Мастерса» в Индиан-Уэллс не из топ-10 с 1990 года
Хольгер Руне и Джек Дрэйпер разыграют титул «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Это третий случай с 1990 года, когда финалистами этого турнира стали игроки, не входящие в топ-10.
Первые два подобных финала провели Андрей Чесноков и Майкл Чанг в 1992-м и Кэмерон Норри и Николоз Басилашвили в 2021-м.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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