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Руне и Дрэйпер – третья пара финалистов «Мастерса» в Индиан-Уэллс не из топ-10 с 1990 года

Хольгер Руне и Джек Дрэйпер разыграют титул «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Это третий случай с 1990 года, когда финалистами этого турнира стали игроки, не входящие в топ-10.

Первые два подобных финала провели Андрей Чесноков и Майкл Чанг в 1992-м и Кэмерон Норри и Николоз Басилашвили в 2021-м.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
logoНиколоз Басилашвили
logoКэмерон Норри
logoАндрей Чесноков
logoМайкл Чанг
logoХольгер Руне
logoДжек Дрэйпер
logoATP
logoBNP Paribas Open
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