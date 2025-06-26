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Уимблдон. Квалификация. 3-й круг. Захарова сыграет с Валентовой, Корне – с Жакмо

Анастасия Захарова и Тереза Валентова сыграют в квалификации «Уимблдона».

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

30 июня – 13 июля 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 500 000 фунтов

Открытые корты, трава

Квалификация

Третий круг

Анастасия Захарова (Россия, 4) – Тереза Валентова (Чехия, 18)

Эльза Жакмо (Франция, 15) – Ализе Корне (Франция)

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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