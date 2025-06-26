Уимблдон. Квалификация. 3-й круг. Захарова сыграет с Валентовой, Корне – с Жакмо
Анастасия Захарова и Тереза Валентова сыграют в квалификации «Уимблдона».
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Квалификация
Третий круг
Анастасия Захарова (Россия, 4) – Тереза Валентова (Чехия, 18)
Эльза Жакмо (Франция, 15) – Ализе Корне (Франция)
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости