Оже-Альяссим вышел в 7 полуфиналов в сезоне – столько же только у Алькараса

27-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира на Мальорке.

Канадец обыграл Хамада Медьедовича – 3:6, 6:1, 6:4.

Оже-Альяссим не проиграл в этом году ни одного четвертьфинала, его баланс – 7:0. Он сравнялся с Карлосом Алькарасом по наибольшему числу полуфиналов в этом сезоне.

Теперь канадец сыграет с Тэллоном Грикспором.