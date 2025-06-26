Оже-Альяссим вышел в 7 полуфиналов в сезоне – столько же только у Алькараса
27-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира на Мальорке.
Канадец обыграл Хамада Медьедовича – 3:6, 6:1, 6:4.
Оже-Альяссим не проиграл в этом году ни одного четвертьфинала, его баланс – 7:0. Он сравнялся с Карлосом Алькарасом по наибольшему числу полуфиналов в этом сезоне.
Теперь канадец сыграет с Тэллоном Грикспором.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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