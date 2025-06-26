Эала вышла в полуфинал второй раз в карьере и впервые – на траве
74-я ракетка мира Александра Эала вышла во второй полуфинал в карьере.
Филиппинка на WTA 250 в Истбурне за 1 час и 6 минут обыграла 42-ю ракетку мира Даяну Ястремскую – 6:1, 6:2.
За карьеру Эала выходила в полуфинал только один раз – в этом году на «Мастерсе» в Майами (уступила Джессике Пегуле). На траве на уровне основного тура она проводит второй турнир.
На следующей неделе 20-летняя филиппинка дебютирует в топ-65.
За выход в финал в Истбурне она сыграет со 111-й ракеткой мира Варварой Грачевой, которая прошла в полуфинал на отказе Барборы Крейчиковой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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