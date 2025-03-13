Шелтон о том, что вплотную приблизился к дебюту в топ-10: «Честно говоря, я вообще не смотрю на рейтинг. Думаю только о гонке»

Бен Шелтон рассказал, думает ли о возможном дебюте в топ-10.

Он впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс и третий на «Мастерсах» в целом.

– Вы уже вплотную приблизились к топ-10. Сейчас для вас это приоритет №1? Есть ли какие-то временные рамки, которые вы с отцом очертили для рывка в десятку?

– Нет. Честно говоря, я вообще не смотрю на рейтинг. Думаю только о гонке. О том, какую работу проделываю с 1 января и о том, где могу оказаться в конце года. В общем-то все.

Я не думаю о защите очков. Не вспоминаю об очках, полученных за прошлый год. У всех одинаковые 12 месяцев, одинаковые турниры и объем работы. Посмотрим, где мы окажемся в ноябре.