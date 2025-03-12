Руне повел 4:0 в матчах с Циципасом и 9-й раз вышел в 1/4 финала «Мастерса»

Хольгер Руне обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в 1/4 финала в Индиан-Уэллс.

Датчанин прервал семиматчевую беспроигрышную серию соперника – 6:4, 6:4. Теперь он ведет 4:0 в матчах с Циципасом.

Руне 17-й раз в карьере обыграл соперника из топ-10, но впервые сделал это на открытом харде.

Датчанин девятый раз вышел в четвертьфинал «Мастерса», но впервые сделал это на двух турнирах этой категории подряд (в прошлом году был в четвертьфинале в Париже). В Индиан-Уэллс он дошел до 1/4 второй год подряд.

Кроме того, Руне третий раз в карьере обыграл двух соперников из топ-20 на одном хардовом турнире. Ранее он делал это в 2022-м в Стокгольме и в Париже – где в итоге брал титулы.

В 1/4 финала в Индиан-Уэллс он сыграет с Тэллоном Грикспором.