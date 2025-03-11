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Рублев, Шнайдер и Самсонова заявились на микст в Индиан-Уэллс

Андрей Рублев, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова сыграют микст в Индиан-Уэллс.

Рублев заявлен в паре с Николь Меличар в Индиан-Уэллс, в первом круге они встретятся с Каспером Руудом и Ульрикке Эйкери.

Диана Шнайдер сыграет вместе с Джоном ПирсомЛюдмила Самсонова - в паре с Симоне Болелли.

Полная сетка здесь.

Рублев и Шнайдер уже проиграли матчи в одиночке. Самсонова вышла в четвертый круг, где сыграет с Жасмин Паолини.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoАндрей Рублев
logoКаспер Рууд
logoДиана Шнайдер
logoЛюдмила Самсонова
logoСимоне Болелли
logoДжон Пирс
logoЖасмин Паолини
logoBNP Paribas Open
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logoУльрикке Эйкери
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