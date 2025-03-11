Рублев, Шнайдер и Самсонова заявились на микст в Индиан-Уэллс

Андрей Рублев, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова сыграют микст в Индиан-Уэллс.

Рублев заявлен в паре с Николь Меличар в Индиан-Уэллс, в первом круге они встретятся с Каспером Руудом и Ульрикке Эйкери.

Диана Шнайдер сыграет вместе с Джоном Пирсом , Людмила Самсонова - в паре с Симоне Болелли .

Полная сетка здесь .

Рублев и Шнайдер уже проиграли матчи в одиночке. Самсонова вышла в четвертый круг, где сыграет с Жасмин Паолини .