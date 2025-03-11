Рублев, Шнайдер и Самсонова заявились на микст в Индиан-Уэллс
Андрей Рублев, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова сыграют микст в Индиан-Уэллс.
Рублев заявлен в паре с Николь Меличар в Индиан-Уэллс, в первом круге они встретятся с Каспером Руудом и Ульрикке Эйкери.
Диана Шнайдер сыграет вместе с Джоном Пирсом, Людмила Самсонова - в паре с Симоне Болелли.
Полная сетка здесь.
Рублев и Шнайдер уже проиграли матчи в одиночке. Самсонова вышла в четвертый круг, где сыграет с Жасмин Паолини.
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости