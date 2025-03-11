Гауфф сделала шесть двойных ошибок за гейм против Саккари

Коко Гауфф испытала проблемы с подачей против Марии Саккари.

Она обыграла прошлогоднюю финалистку со счетом 7:6(1), 6:2.

В последнем гейме американка выполнила шесть двойных ошибок. Всего за матч она сделала девять.

В предыдущем матче у Гауфф была 21 двойная и 74 невынужденных ошибки.