Гауфф сделала шесть двойных ошибок за гейм против Саккари
Коко Гауфф испытала проблемы с подачей против Марии Саккари.
Она обыграла прошлогоднюю финалистку со счетом 7:6(1), 6:2.
В последнем гейме американка выполнила шесть двойных ошибок. Всего за матч она сделала девять.
В предыдущем матче у Гауфф была 21 двойная и 74 невынужденных ошибки.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости