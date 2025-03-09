Бенчич о скорости возвращения в тур после декрета: «Я удивлена. Я не пыталась на себя давить, ставить сроки – хотела просто наслаждаться»

Белинда Бенчич поделилась эмоциями от возвращения в тур после декрета.

Она рассказала об этом во время во время интервью на корте после выхода в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллс. Швейцарка победила 18-ю ракетку мира Аманду Анисимову – 6:4, 6:7(3), 6:1.

– За месяц вы поднялись в рейтинге на 363 строчки, это сумасшествие (сейчас она 58-я ракетка мира – Спортс’‘). Вы удивлены скоростью, с которой возвращаетесь в тур?

– Конечно, я очень удивлена (улыбается). Мне очень нравится роль мамы. Кстати, с Международным женским днем всех женщин здесь! Я считаю нас всех супергероями (смеется).

Нет, я правда очень удивлена. Я не пыталась на себя давить, ставить сроки по возвращению. Я хотела просто наслаждаться, потому что, очевидно, физически было очень тяжело, пришлось упорно работать.

Сейчас мне нравится путешествовать с Беллой. Матчи ощущаются совсем по-другому. Я получаю гораздо большее удовольствие от самой себя. Я просто рада быть здесь вместе с семьей.

Швейцарка родила дочь в апреле прошлого года, а в ноябре выиграла первый матч на уровне основного тура на Кубке Билли Джин Кинг. В феврале она взяла титул WTA 500 в Абу-Даби.

За выход в следующий круг в Индиан-Уэллс Бенчич поборется с Дианой Шнайдер.