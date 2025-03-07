Ник Кириос: «Травма была некстати. Мне трудно не думать о том, как хорошо я играл: буквально стоял на пороге «Большого шлема»

Ник Кириос поделился эмоциями, снявшись с «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

При счете 6:7(7), 0:3 австралиец отказался от продолжения борьбы с Ботиком ван де Зандшульпом из-за острых болей в правом запястье.

После консультации с врачом и отказа Кириос заплакал.

– У вас были тяжелые несколько лет. Изменилось ли ваше отношение к теннису и желание играть?

– Я никогда не был из тех, кто играет круглый год. Когда я играю, это, как правило, лучшие турниры: «Большие шлемы», «Мастерсы», лучшие «пятисотники».

Я обожаю играть. С семи лет я только и делаю, что играю в теннис. В детстве я хотел играть именно на этих турнирах. Их я смотрел.

Я хочу соревноваться. Если бы не хотел, мне не пришлось бы проходить реабилитацию и пытаться вернуться на корт после операции, которую я перенес полтора года назад.

Но я хочу играть. Я знал, что буду испытывать дискомфорт, но все равно вышел на корт. Мне обидно, особенно потому, что у меня был такой хороший год (в 2022-м – Спортс’’). Мне кажется, именно это меня ранит. Я обсуждаю тот год с физиотерапевтом, с которым сюда приехал: уже нельзя ждать таких результатов. Мне кажется, именно это разбивает мне сердце, потому что я думал, что во всем разобрался.

У меня был потрясающий сезон, я буквально стоял на пороге «Большого шлема», а потом меня просто отбросило назад, и теперь приходится начинать все заново: сейчас у меня нет рейтинга, я выбыл на полтора года и пытаюсь вернуться.

Травма была некстати. Мне трудно не думать о том, как хорошо я играл, а потом... Да, это обидно.