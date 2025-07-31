Монреаль (WTA). Мирра Андреева, Кудерметова, Калинская, Швентек, Пегула вышли в 3-й круг, Самсонова, Шнайдер, Блинкова, Павлюченкова, Бушар выбыли

Мирра Андреева прошла в третий круг в Монреале на отказе Бьянки Андрееску.

Диана Шнайдер проиграла Мари Бузковой, Людмила Самсонова – Наоми Осаке. Сетка турнира здесь . Omnium Banque Nationale présenté par Rogers Монреаль, Канада 27 июля – 6 августа 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 5 152 599 долларов Открытые корты, хард Второй круг