Монреаль (WTA). Мирра Андреева, Кудерметова, Калинская, Швентек, Пегула вышли в 3-й круг, Самсонова, Шнайдер, Блинкова, Павлюченкова, Бушар выбыли
Мирра Андреева прошла в третий круг в Монреале на отказе Бьянки Андрееску.
Диана Шнайдер проиграла Мари Бузковой, Людмила Самсонова – Наоми Осаке.
Сетка турнира здесь.
Omnium Banque Nationale présenté par Rogers
Монреаль, Канада
27 июля – 6 августа 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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