Торонто (ATP). Рублев, Медведев, Хачанов, Зверев, Фриц, де Минаур, Шелтон, Руне, Музетти, Попырин вышли в 3-й круг, Сафиуллин, Циципас выбыли
Даниил Медведев обыграл Далибора Сврчину во втором круге в Торонто.
Карен Хачанов прошел Хуана Пабло Фиковича, Роман Сафиуллин уступил Касперу Рууду.
Сетка турнира здесь.
National Bank Open Presented by Rogers
Торонто, Канада
27 июля – 7 августа 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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