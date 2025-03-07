Лис, ставшая лаки-лузером в Индиан-Уэллс: «Снова восстала из мертвых»

Ева Лис отреагировала на попадание в основную сетку в Индиан-Уэллс.

Она стала лаки-лузером после того, как снялась Паула Бадоса.

«Снова восстала из мертвых 🤠», – написала Лис.

На Australian Open немка попала в сетку как лаки-лузер после того, как с турнира снялась Анна Калинская, и в итоге вышла во вторую неделю.

В Индиан-Уэллс она начнет со второго круга против Кэролайн Доулхайд.