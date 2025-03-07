Лис, ставшая лаки-лузером в Индиан-Уэллс: «Снова восстала из мертвых»
Ева Лис отреагировала на попадание в основную сетку в Индиан-Уэллс.
Она стала лаки-лузером после того, как снялась Паула Бадоса.
«Снова восстала из мертвых 🤠», – написала Лис.
На Australian Open немка попала в сетку как лаки-лузер после того, как с турнира снялась Анна Калинская, и в итоге вышла во вторую неделю.
В Индиан-Уэллс она начнет со второго круга против Кэролайн Доулхайд.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Лис
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