Лис об успешном Australian Open: «Ради этой недели я работала годами. Вечерами разговаривала с родителями, часто плакала, спрашивая, когда же придет время»

Ева Лис подвела итоги Australian Open.

Сегодня она проиграла в четвертом круге Иге Швентек (6:0, 6:1).

«Это была самая приятная неделя в моей жизни, потому что важен не только результат, но и вся история. Я попала в сетку как лаки-лузер в последнюю минуту в последний день, когда была такая возможность, поменяла билеты на самолет, выиграла первый матч, выиграла второй матч, пробилась в топ-100.

Ради этой недели я работала годами и всегда ждала этого момента. Вечерами я разговаривала с родителями, часто плакала, спрашивая, когда же придет время. Потому что я знаю, что у меня есть потенциал, но иногда я сама стояла на своем пути.

На этой неделе все сложилось: с одной стороны, теннис, в который я играла, с другой – удача на старте, мощный толчок, который сделал турнир таким особенным. Я получаю удовольствие от каждой секунды, проведенной здесь».