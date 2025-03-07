Паула Бадоса снялась с турнира в Индиан-Уэллс из-за травмы.

Чемпионка-2021 не выступит в Калифорнии из-за травмы спины.

В основной сетке ее заменит Ева Лис, которая сыграет с Кэролайн Доулхайд.