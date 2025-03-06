Мирра Андреева о паре со Шнайдер: «В Дубае мы не играли не потому, что решили отдохнуть, а потому что забыли заявиться»

Мирра Андреева рассказала об игре в паре с Дианой Шнайдер.

Ее спросили, почему они не выступали в Дубае.

«В Дубае мы не играли не потому, что решили отдохнуть, а потому что забыли заявиться (улыбается). Уже второй раз допустили такую ошибку. Так что в этом нужно прибавлять.

Мне очень нравится играть с ней пару. По-моему, у нас отличная химия на корте, мы играем с удовольствием. Так что продолжим выступать на крупных турнирах и будем смотреть, на каких турнирах решим отдохнуть или сосредоточиться на одиночке.

Конечно, я надеюсь, что ей тоже нравится со мной на корте», – сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.