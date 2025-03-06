Мирра Андреева о паре со Шнайдер: «В Дубае мы не играли не потому, что решили отдохнуть, а потому что забыли заявиться»
Мирра Андреева рассказала об игре в паре с Дианой Шнайдер.
Ее спросили, почему они не выступали в Дубае.
«В Дубае мы не играли не потому, что решили отдохнуть, а потому что забыли заявиться (улыбается). Уже второй раз допустили такую ошибку. Так что в этом нужно прибавлять.
Мне очень нравится играть с ней пару. По-моему, у нас отличная химия на корте, мы играем с удовольствием. Так что продолжим выступать на крупных турнирах и будем смотреть, на каких турнирах решим отдохнуть или сосредоточиться на одиночке.
Конечно, я надеюсь, что ей тоже нравится со мной на корте», – сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости