WADA дважды предлагало Синнеру заключить соглашение – первый раз он отказался
Об этом сообщает BBC Sport.
После подачи апелляции в CAS о дисквалификации первой ракетки мира на срок от года до двух агентство предложило ему заключить соглашение, но он отказался, так как хотел предоставить полную версию защиты. Это случилось 31 января, и в начале февраля, после второго предложения, начались первые «конкретные обсуждения».
Адвокат Синнера сказал, что итальянца было «довольно тяжело» убедить принять предложение WADA: «Когда я говорил: «Может быть, нам стоит согласиться на три месяца», он отвечал: «Зачем нам это делать, если первый независимый трибунал решил, что дисквалификации не будет вообще? Зачем мне соглашаться на три месяца сейчас?»
А я ему советовал: «Никогда нельзя предположить, что произойдет на слушаниях. Мы знаем, что WADA настаивает на годе – если мы не примем их предложение, то они пойдут в суд и будут добиваться года. Кто знает, что могут сделать эти трое судей.
Так что отстранение на три месяца, на мой взгляд, было хорошей возможностью».
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