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Цириак о терапевтических исключениях: «Это спортивное мошенничество – обман самих себя, соперников и болельщиков»

Ион Цириак рассказал, чем ему не нравится система антидопинга.

Ранее первую ракетку мира Янника Синнера по соглашению с WADA отстранили на три месяца за две положительные пробы на клостебол.

«Тот день, когда WADA приняла первое предполагаемое исключение для спортсмена, принимающего вещества из списка запрещенных, стал днем, когда легализовали обман. Система развалилась, сейчас тысячи спортсменов в целом и сотни – в теннисе получают по 14-15 TUE и все еще не сдали ни одной положительной допинг-пробы. Это спортивное мошенничество – обман самих себя, соперников и болельщиков. Это нечестная игра, друзья, очень сильно нечестная.

Куда движется спорт? Никто не знает. Если оставим терапевтические исключения, которые дают +10-20-30% над соперниками, какие тогда у остальных будут шансы? Какую реальность видит зритель? Как «чистый» игрок будет тренироваться на следующий день после поражения, чтобы улучшить свою игру?»

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Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо систему, а не его

Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
logoИон Цириак
logoдопинг
logoЯнник Синнер
logoWADA
logoATP
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