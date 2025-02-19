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Таусон в матче с Соболенко впервые с Australian Open-2022 обыграла соперницу из топ-10

Клара Таусон в Дубае впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000.

В третьем круге она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 6:3, 6:2.

Таусон второй раз в карьере победила соперницу из топ-10 (при восьми поражениях). Впервые это случилось на Australian Open-2022 в матче с Анетт Контавейт.

Теперь датчанка сыграет с Линдой Носковой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
logoКлара Таусон
logoАрина Соболенко
logoWTA
logoDubai Duty Free Tennis Championships
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