Таусон в матче с Соболенко впервые с Australian Open-2022 обыграла соперницу из топ-10

Клара Таусон в Дубае впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000.

В третьем круге она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 6:3, 6:2.

Таусон второй раз в карьере победила соперницу из топ-10 (при восьми поражениях). Впервые это случилось на Australian Open-2022 в матче с Анетт Контавейт.

Теперь датчанка сыграет с Линдой Носковой.