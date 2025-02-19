Носкова 8-й раз обыграла соперницу из топ-10 и впервые вышла в четвертьфинал WTA 1000

Линда Носкова обыграла Джессику Пегулу в третьем круге в Дубае – 6:3, 7:6(8).

Чешка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000.

В матче с пятой ракеткой мира Пегулой она восьмой раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Ее общий баланс против теннисисток такого уровня теперь составляет 8:13.

За место в полуфинале Носкова сыграет с Ариной Соболенко или Кларой Таусон.