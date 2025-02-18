Главный юрисконсульт WADA о соглашении с Синнером: «С момента вступления правила в силу я насчитал 67 таких»

Главный юрисконсульт WADA отрицает особое отношение к делу Янника Синнера.

Росс Венцель дал комментарий BBC Sport об отстранении первой ракетки мира на три месяца по соглашению с WADA.

«Это дело вообще никак не связано с допингом. Научная экспертиза показала, что это не может быть преднамеренным допингом, включая микродозирование.

WADA получало сообщения о том, что это слишком строгое наказание в каком-то плане, что это нечестно по отношению к спортсмену. А другие писали, что оно слишком мягкое. Может быть, это индикатор, что, несмотря на непопулярность решения, оно может быть правильным.

Когда мы рассматриваем эти дела, мы стараемся смотреть на них с технической, оперативной точки зрения и не боимся того, что скажет общественность, политики или кто-то еще».

Венцель заявил, что санкции «не зависят от расписания тура», и говорит, что Синнер не имел права выбрать, когда он будет отбывать дисквалификацию:

«Как только спортсмен достигает соглашения, он не может сказать: «О, давайте отстранение на три месяца начнется через два».

Оно должно вступить в силу быстро. Как только мы достигаем соглашения, важно, чтобы оно сразу начало выполняться и стало известно общественности из соображений прозрачности».

Так получилось, что из-за сроков рассмотрения дела в CAS решение было принято в прошлую пятницу (14 февраля – Спортс’’). Это был очень поздний вечер, и оно вступило в силу немедленно, поэтому сроки отстранения такие.

Санкции, которые мы накладываем, и в кодексе об этом говорится, не зависят от календаря тура. Они должны быть подходящими и вступать в силу сразу же. Даты нельзя менять в зависимости от того, есть ли впереди важные турниры или нет».

Венцель также подчеркнул, что разрешение допинг-дела через соглашение с WADA – не единичный случай.

«Я проверил сегодня утром, и я могу ошибаться на один-два кейса, но я насчитал 67 с момента вступления в силу этого положения о соглашениях в январе 2021 года.

Чуть больше, чем за четыре года, их набралось 67 и они применялись на разных этапах процесса, почти на всех. Некоторые из них – в самом начале, в первой инстанции, другие – в самом конце процесса CAS, как это было в данном случае».

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