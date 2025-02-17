Кецманович о том, что отыграл 2 матчбола в финале Делрей-Бич: «Невероятно, я так собой горжусь»
Миомир Кецманович прокомментировал камбэк в финале турнира в Делрей-Бич.
Серб в трех сетах победил Алехандро Давидовича-Фокина, причем в решающем сете он уступал 2:5 и 15:40 на подаче.
В итоге Кецманович отыграл два матчбола, не отдал больше ни одного гейма и взял второй титул в карьере.
«Выиграть после двух проигранных финалов, 2:5 и матчболов соперника в решающем сете – невероятно. Это прекрасное чувство, я так собой горжусь.
Это была невероятная неделя. Я очень много работал и делал все возможное. Со мной долго такого не случалось, но я продолжал верить. Счастлив, что наконец-то выиграл еще один титул», – сказал Кецманович после матча.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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