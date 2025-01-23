Соболенко о том, что ключ к успеху Синнера – 10 часов сна: «Я думала, морковка»

Арина Соболенко ответила, как будет восстанавливаться перед финалом в Мельбурне.

– №1 в мужском туре Янник Синнер говорил, что для него важнее всего спать по 10 часов. Ты тоже столько спишь? В этом секрет?

– Я думала, что секрет Янника в морковке (смеется) .

Если бы я спала 10 часов, то не смогла бы проснуться. Для меня это слишком много. И… Я забыла вопрос.

– Как будет выглядеть восстановление перед финалом?

– Протеиновый коктейль. 7-9 часов сна. И надо весело провести завтрашний день, отбросить теннис. Конечно, я немного потренируюсь, но в остальном не буду думать о теннисе.

(С трибун кричат: «Шоппинг с Паулой») Что? Шоппинг с Паулой ? Может быть. Надеюсь, она еще не уедет – и мы пойдем по магазинам. Но я установлю для нее лимит, а то иногда она сходит с ума.