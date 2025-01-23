Соболенко о том, что ключ к успеху Синнера – 10 часов сна: «Я думала, морковка»
Арина Соболенко ответила, как будет восстанавливаться перед финалом в Мельбурне.
– №1 в мужском туре Янник Синнер говорил, что для него важнее всего спать по 10 часов. Ты тоже столько спишь? В этом секрет?
– Я думала, что секрет Янника в морковке (смеется).
Если бы я спала 10 часов, то не смогла бы проснуться. Для меня это слишком много. И… Я забыла вопрос.
– Как будет выглядеть восстановление перед финалом?
– Протеиновый коктейль. 7-9 часов сна. И надо весело провести завтрашний день, отбросить теннис. Конечно, я немного потренируюсь, но в остальном не буду думать о теннисе.
(С трибун кричат: «Шоппинг с Паулой») Что? Шоппинг с Паулой? Может быть. Надеюсь, она еще не уедет – и мы пойдем по магазинам. Но я установлю для нее лимит, а то иногда она сходит с ума.
Опубликовала: Любовь Энина
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