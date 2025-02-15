PTPA о решении по делу Синнера: «Такая предвзятость неприемлема для всех спортсменов. Пришло время перемен»
Первая ракетка мира заключил соглашение со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В рамках этого соглашения итальянец получил трехмесячную дисквалификацию за допинг – она началась 9 февраля и закончится 4 мая.
«Независимо от того, кого вы поддерживаете, теперь ясно несколько вещей.
«Система» – это не система. Это клуб. Предполагаемая свобода действий в каждом конкретном случае на самом деле лишь прикрытие для заказных сделок, несправедливого отношения и непоследовательных решений.
Дело не только в разных наказаниях для разных игроков. Это отсутствие прозрачности. Отсутствие процесса. Отсутствие последовательности. Отсутствие доверия к алфавитному супу агентств, которым поручено регулировать наши виды спорта и спортсменов. Отсутствие обязательств со стороны ATP, WTA, «Больших шлемов», ITIA и WADA по реформированию и созданию справедливой и прозрачной системы в будущем.
Такая предвзятость неприемлема для всех спортсменов и свидетельствует о глубоком неуважении к каждому виду спорта и его болельщикам.
Пришло время перемен. И мы это изменим».
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Бан Синнера – возмутительный и стыдный договорняк
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