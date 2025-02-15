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Рио (ATP). Зверев начнет матчем с Бу, Фонсека – с Мюллером

Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Рио, который состоится на следующей неделе.

Александр Зверев (1) начнет матчем против Бу Юнчаокете, Лоренцо Музетти (2) сыграет с квалифаером.

Действующий чемпион Себастьян Баес (5) встретится с Самитом Нагалом, Жоао Фонсека – с Александром Мюллером.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoАлександр Зверев
logoЛоренцо Музетти
logoСебастьян Баес
logoЖоао Фонсека
logoATP
logoRio Open
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