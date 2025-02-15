Рио (ATP). Зверев начнет матчем с Бу, Фонсека – с Мюллером
Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Рио, который состоится на следующей неделе.
Александр Зверев (1) начнет матчем против Бу Юнчаокете, Лоренцо Музетти (2) сыграет с квалифаером.
Действующий чемпион Себастьян Баес (5) встретится с Самитом Нагалом, Жоао Фонсека – с Александром Мюллером.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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