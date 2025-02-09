Куэвас войдет в команду Серундоло
Пабло Куэвас будет работать с Франсиско Серундоло.
Главным тренером аргентинца останется Николас Пастор.
«Мы с Нико с декабря искали второго тренера, который мог бы помочь команде, и он предложил Паблито Куэваса. Если честно, я об этом даже не думал. Мы с ним связали, он пока не собирался профессионально тренировать. Но ему понравилась эта идея, он был готов присоединиться. Мы вместе тренировались всю эту неделю, отлично провели время.
Он не сможет присутствовать в Буэнос-Айресе, но мы обязательно вместе поедем в Рио и Сантьяго», – рассказал Серундоло.
Куэвас завершил карьеру в прошлом сезоне.
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ESPN
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