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Куэвас войдет в команду Серундоло

Пабло Куэвас будет работать с Франсиско Серундоло.

Главным тренером аргентинца останется Николас Пастор.

«Мы с Нико с декабря искали второго тренера, который мог бы помочь команде, и он предложил Паблито Куэваса. Если честно, я об этом даже не думал. Мы с ним связали, он пока не собирался профессионально тренировать. Но ему понравилась эта идея, он был готов присоединиться. Мы вместе тренировались всю эту неделю, отлично провели время.

Он не сможет присутствовать в Буэнос-Айресе, но мы обязательно вместе поедем в Рио и Сантьяго», – рассказал Серундоло.

Куэвас завершил карьеру в прошлом сезоне.

16 легенд, ушедших из тенниса в 2024-м

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ESPN
logoПабло Куэвас
logoATP
logoФрансиско Серундоло
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