Куэвас завершил карьеру
38-летний Пабло Куэвас объявил о завершении карьеры.
«Конец настал, но я сохраню связь с теннисом, потому что люблю его и было бы очень несправедливо по отношению к нему, если я бы не вложил все, чему научился в этом незабываемом путешествии», – написал Куэвас.
Последний матч уругваец провел в квалификации US Open-2024.
Наивысший рейтинг Куэваса – №19. За карьеру он выиграл шесть одиночных титулов ATP и девять парных.
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Тайное сокровище тенниса – Пабло Куэвас. В первом круге «Уимблдона»-2019 выдал 2 хита подряд 😳
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Куэваса
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