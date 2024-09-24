Куэвас завершил карьеру

38-летний Пабло Куэвас объявил о завершении карьеры.

«Конец настал, но я сохраню связь с теннисом, потому что люблю его и было бы очень несправедливо по отношению к нему, если я бы не вложил все, чему научился в этом незабываемом путешествии», – написал Куэвас.

Последний матч уругваец провел в квалификации US Open-2024.

Наивысший рейтинг Куэваса – №19. За карьеру он выиграл шесть одиночных титулов ATP и девять парных.

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