Арина Соболенко выполнила обещание, которое дала Пауле Бадосе на Australian Open.

В полуфинале первая ракетка мира обыграла испанку и в интервью на корте сказала , что купит ей «все, что она захочет», чтобы та на нее не обижалась. Бадоса на послематчевой пресс-конференции ответила , что это будет «что-то очень дорогое».

Сегодня белоруска поделилась видео, в котором Бадоса распаковывает браслет Van Cleef & Arpels Alhambra и подписала его: «Она сказала, что простила меня 😂».

Минимальная цена браслета – 4800 долларов.