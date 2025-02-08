Соболенко подарила Бадосе браслет Van Cleef & Arpels за победу над ней в полуфинале Australian Open
Арина Соболенко выполнила обещание, которое дала Пауле Бадосе на Australian Open.
В полуфинале первая ракетка мира обыграла испанку и в интервью на корте сказала, что купит ей «все, что она захочет», чтобы та на нее не обижалась. Бадоса на послематчевой пресс-конференции ответила, что это будет «что-то очень дорогое».
Сегодня белоруска поделилась видео, в котором Бадоса распаковывает браслет Van Cleef & Arpels Alhambra и подписала его: «Она сказала, что простила меня 😂».
Минимальная цена браслета – 4800 долларов.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @arynasabalenka
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