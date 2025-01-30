Матч Коболли и де Йонга в Монпелье дважды прерывали из-за того, что на корте гас свет
На матче Флавио Коболли и Йеспера де Йонга возникли проблемы со светом.
Первый раз матч прервали при счете 5:2 в пользу де Йонга. Сначала погасла часть света, а потом корт полностью погрузился в темноту.
Проблему решили быстрее чем за 15 минут, поэтому заново разминаться игрокам не пришлось.
Матч возобновился, но при счете 6:3, 1:2, 30:40, когда у Коболли был брейк-пойнт, свет снова погас. Вторая пауза продлилась почти 15 минут, но разминка вновь не понадобилась.
Коболли реализовал брейк-пойнт и сравнял счет.
Опубликовала: Любовь Энина
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