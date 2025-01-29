Пиетранжели о Синнере: «Не знаю, сильнейший ли он итальянский теннисист в истории – посмотрим в конце его карьеры»

Никола Пиетранжели рассказал, как относится к Яннику Синнеру.

После победы на Australian Open Синнер стал первым итальянцем в истории с тремя титулами «Большого шлема».

«Да, он побил мой рекорд, но рекорды существуют, чтобы их ломать. Я от всего сердца желаю ему добиться еще большего. Я был страшен на корте, но не для всех, как он.

Не знаю, сильнейший ли он итальянский теннисист в истории, ему 23 года. Посмотрим, когда ей будет 30. Сейчас все говорят о Синнере, но еще два года назад о нем никто не знал. Так что посмотрим на него в конце карьеры – может случиться что угодно.

Финал Australian Open был для него прогулкой по парку. Он слишком силен. Я написал, что он выиграет в трех сетах 6:3, 7:6, 6:3 – так и было. Я ждал такого результата, потому что он слишком сильный.

Он мог проиграть, только если бы плохо спал накануне или чувствовал себя не очень. Не знаю, где он может прибавить, он уже первая ракетка мира. Видно, что ему весело на корте, и это очень важно».

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