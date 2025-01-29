Коннорс о том, что Джоковича освистали трибуны на Australian Open: «Он отстаивал свою позицию при ковиде, и многие этого не одобрили»

Джимми Коннорс объяснил, почему Новака Джоковича освистали на Australian Open.

Серб снялся с полуфинала против Александра Зверева при счете 6:7(5) из-за травмы бедра.

«Это показывает, что неважно, что ты делаешь. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Это безумие, но в прошлом он сделал несколько вещей. Он отстаивал свою позицию, он считал, что так и должно быть, но очень многие люди по всему миру этого не одобрили и его критиковали. Я говорю о ситуации с ковидом.

И теперь, когда что-то такое случается, я вижу, что не все придерживаются морали. Но если все были бы хорошими, было бы скучно. Для такой реакции достаточно немногого – что-то немного спорное или другой взгляд на вещи.

Есть одна цитата, которая мне нравится: «Делай, что думаешь, говори, что хочешь, потому что возражающие не заслуживают внимания, а те, кто заслуживают внимания, не будут возражать». Это в моем стиле. Людям всегда будет мало – можно довести себя до грани и быть на аппарате жизнеобеспечения, а тебя все равно будут тебя освистывать. Есть люди, которые будут испытывать зависть или что-то другое – но если отличаешься от них, то они будут нападать».