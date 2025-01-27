Синнер снялся в чемпионской фотосессии Australian Open
Янник Синнер сфотографировался с трофеем Australian Open.
Вчера итальянец защитил в Мельбурне титул, обыграв Александра Зверева – 6:3, 7:6(4), 6:3.
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Опубликовала: Любовь Энина
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