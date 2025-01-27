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Синнер снялся в чемпионской фотосессии Australian Open

Янник Синнер сфотографировался с трофеем Australian Open.

Вчера итальянец защитил в Мельбурне титул, обыграв Александра Зверева – 6:3, 7:6(4), 6:3.

Синнер взял 3-й «Шлем» – с кем из великих он сравнялся?

Как Синнер убрал Зверева в финале Australian Open. 10 наблюдений

Опубликовала: Любовь Энина
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